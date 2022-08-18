18 августа 2022

Курганцы на лошадях выедут в День города патрулировать парк

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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, лошадь, домашний скот, наездник
На лошадях смогут покататься посетители горсада Фото:

В Кургане в День города казаки на лошадях будут патрулировать территорию городского сада. Об этом URA.RU сообщил атаман Сибирского казачьего войска Курганской области, войсковой старшина Сергей Попов.

«Мы будем осуществлять конный патруль по горсаду. Будут четыре лошади от конного лагеря „Заозерный“ и конного клуба „Пегас“», — рассказал Попов.

Также в горсаду с 12:00 до 19:00 будет возможность покататься на лошадях. С 12:00 до 21:00 там будет областной конкурс казачьей песни «Пой, казачьей край!».

День города в Кургане будут праздновать 20 августа. Главным местом праздника станет Троицкая площадь. На ней выступит группа «Любэ», а возле площади — «Комиссар».

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В Кургане в День города казаки на лошадях будут патрулировать территорию городского сада. Об этом URA.RU сообщил атаман Сибирского казачьего войска Курганской области, войсковой старшина Сергей Попов. «Мы будем осуществлять конный патруль по горсаду. Будут четыре лошади от конного лагеря „Заозерный“ и конного клуба „Пегас“», — рассказал Попов. Также в горсаду с 12:00 до 19:00 будет возможность покататься на лошадях. С 12:00 до 21:00 там будет областной конкурс казачьей песни «Пой, казачьей край!». День города в Кургане будут праздновать 20 августа. Главным местом праздника станет Троицкая площадь. На ней выступит группа «Любэ», а возле площади — «Комиссар».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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