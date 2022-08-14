Власти объяснили, как выбрали хедлайнера Дня города в Кургане

С группой «Любэ» представители власти договаривались заранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выступление группы «Любэ» на Дне города в Кургане одобрили представители специальной комиссии. Об этом на пресс-конференции 15 августа сообщила мэр города Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU.

«У нас создан организационный комитет. Он межведомственный. <…> Такой большой межведомственной комиссией и было принято решение предложить группе „Любэ“ принять участие в нашем празднике», — рассказала Ситникова.

В комиссию входят представители мэрии, Управления культуры Курганской области, УМВД, МЧС, культурно-досуговых центров, общественной палаты и режиссеры, которые помогают в организации праздника. Ситникова добавила, что участие группы обговаривалось заранее, так как у «Любэ» плотный график.

На пресс-конференции стало известно, что концерт «Любэ» начнется в 20:45 на Троицкой площади. На их выступление потратят четыре миллиона рублей. Ранее стало известно, что в Кургане в День города запретят продажу алкоголя.