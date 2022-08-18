Anna Asti выступит на Театральной площади Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинск на День города пригласили украинскую певицу Anna Asti (по паспорту Анна Дзюба). Артистка выступит 10 сентября в центре города. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Anna Asti будет выступать в День города 10 сентября на Театральной площади. Там же состоится выступление солистов Большого и Мариинского театров», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На официальном сайте Anna Asti говорится, что певица родилась в 1990 году в Украинском городе Черкассы, но проживает в Москве. Свои песни девушка начала писать в 2007 году после расставания с молодым человеком. Впоследствии певица работала с различными студиями и продюсерами. В конце 2021 года певица представила свой первый сольный проект.

Anna Asti отмечает, что в январе 2022 года выпустила дебютный видеоклип «Феникс», став артисткой лейбла Universal Music Russia. Однако в марте лейбл закрыли в связи с санкциями против России и она стала сотрудничать с российским цифровым дистрибьютором Zvonko Digital.

Программа празднования Дня города-2022 в Челябинске еще формируется. Ранее стали известны имена звезд, которые также приедут поздравлять челябинцев. Это будут Клава Кока, Niletto и ST. Концерт с участием этих звезд пройдет 10 сентября на площадке у ледовой арены «Трактор».