Челябинцы спешат в аптеку перед вспышкой COVID

Рост индекса тревожности сказался на посещаемости аптек в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за сообщения о предстоящей вспышке COVID-19 в Челябинской области жители региона заторопились в аптеки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Мегафон», в августе зафиксировали рост посещаемости сайтов онлайн-аптек и всплеск интереса к теме коронавируса на специализированных интернет-ресурсах.

«Зафиксировали рост интереса жителей Челябинской области к информационным ресурсам по коронавирусу. Со второй половины августа среднесуточный интернет-трафик на тематических сайтах в регионе увеличился на 23% в сравнении с обычным днем июля», — рассказали URA.RU в «Мегафоне».

Показательной стала суббота 13 августа. В этот день трафик по сравнению с обычными значениями удвоился. Одновременно специалисты мобильного оператора, проанализировав обезличенные большие данные, заметили рост посещаемости онлайн-аптек. Во вторую неделю августа он составил 12% по сравнению с началом месяца и продолжает увеличиваться. Рост тревожности наблюдается к выходным.

Как следует из сервиса «Подбор слов» Яндекса, интерес челябинцев к теме COVID-19 пока далек от пиковых значений. Запросы в поисковике по слову «коронавирус» жители региона в июле 2022 года делали около 89 тысяч раз. В том же месяце 2021 года — в 9 раз чаще. Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в регионе 18 августа зафиксировано в Челябинске: 182 случая. На втором месте по заболеваемости Миасс — 20 человек, на третьем Магнитогорск с 16 заболевшими. Эти данные приводит Роспотребнадзор на своем сайте.

О вспышке COVID-19 среди молодых людей губернатор Алексей Текслер предупредил на совещании 17 августа. Роста заболеваемости ожидают с началом нового учебного года.