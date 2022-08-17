Челябинский губернатор предупредил о вспышке COVID в сентябре. Видео

18 августа 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер предупредил, что с сентября ситуация с коронавирусом может осложниться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 августа предупредил о возможной вспышке заболевания коронавирусом среди молодежи с началом учебного года в сентябре. Глава региона отметил, что ковид осложнил работу всех образовательных учреждений. «Тот штамм, который есть сейчас, переносится в режиме острого респираторного заболевания. Но тем не менее, коллеги, сейчас дети придут в школы, вузы, техникумы, и мы с вами понимаем, что ситуация будет осложняться», — сообщил губернатор во время выступления на августовском педсовете. Губернатор отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе растет каждый день. Несмотря на это, вирус переносится легче, и специалисты не наблюдают повышения уровня госпитализации. Резкий рост заболевших COVID-19 в Челябинской области зафиксирован уже 14 августа. Это существенно отличается от ситуации первых двух лет пандемии, когда заболеваемость устойчиво держалась на относительно низком уровне до середины первого месяца осени, когда и начинался учебный год. Вирусологи сообщили, что в РФ распространяется новый штамм коронавируса «Кентавр», который более заразен по сравнению с предыдущими видами.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 августа предупредил о возможной вспышке заболевания коронавирусом среди молодежи с началом учебного года в сентябре. Глава региона отметил, что ковид осложнил работу всех образовательных учреждений. «Тот штамм, который есть сейчас, переносится в режиме острого респираторного заболевания. Но тем не менее, коллеги, сейчас дети придут в школы, вузы, техникумы, и мы с вами понимаем, что ситуация будет осложняться», — сообщил губернатор во время выступления на августовском педсовете. Губернатор отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе растет каждый день. Несмотря на это, вирус переносится легче, и специалисты не наблюдают повышения уровня госпитализации. Резкий рост заболевших COVID-19 в Челябинской области зафиксирован уже 14 августа. Это существенно отличается от ситуации первых двух лет пандемии, когда заболеваемость устойчиво держалась на относительно низком уровне до середины первого месяца осени, когда и начинался учебный год. Вирусологи сообщили, что в РФ распространяется новый штамм коронавируса «Кентавр», который более заразен по сравнению с предыдущими видами.