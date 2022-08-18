Тюменцы получили миллиарды рублей по решению Путина

Если вовремя подать заявление, то можно получить выплату сразу за полгода Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сумма выплат на детей от 8 до 17 лет, введенных по решению президента России Владимира Путина, в Тюменской области достигла 2,2 миллиардов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Пенсионного фонда по региону.

«С 1 мая Пенсионный фонд принимает заявления на ежемесячную выплату семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет, которая была введена по поручению Президента РФ. В Тюменской области выплата уже назначена родителям более 55,8 тысяч детей. Им перечислено более 2,2 млрд рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ПФР.

Там напомнили, что если тюменцы подадут заявление до 1 октября (но не ранее, чем ребенку исполнится 8 лет), то они смогут получить выплату сразу за полгода (апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь). Заявить о своем праве можно на госуслугах, либо лично — в отделениях ПФР или МФЦ.

Ежемесячно тюменцам на каждого ребенка положено 6861,5 рублей, 10 292 рублей или 13 723 рублей, в зависимости от нуждаемости семьи. Ранее URA.RU рассказывало, по каким причинам в помощи могут отказать.