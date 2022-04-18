Размер выплат рассчитают, исходя из дохода семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Власти Тюменской области утвердили порядок начисления выплаты на детей от 8 до 17 лет, ранее введенной по указу президента РФ Владимира Путина. URA.RU разобралось, по каким причинам в деньгах могут отказать, сколько положено тюменцам и кто сможет получить помощь «задним числом».

«Условия назначения выплаты на детей от 8 до 17 лет аналогичны применяемым при начислении выплаты на детей от 3 до 7 лет. Действует правило „нулевого“ дохода. Оба супруга должны иметь либо официальный доход, либо уважительные причины его отсутствия», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области.

Согласно постановлению правительств региона №222-п, у властей будет 11 причин, чтобы отказать семье в деньгах. В их числе смерть ребенка, слишком высокий доход или определенное количество имущества. К примеру, если у семьи есть несколько квартир, домов или автомобилей.

Заявления начнут принимать с 1 мая (лично — в отделениях ПФР, а также в МФЦ, или через госуслуги). При этом начисление будут производить с 1 апреля. Другими словами, если по состоянию на 1 апреля ребенку уже есть 8 лет, то первую выплату семья получит в двойном размере (и за апрель, и за май).

Если подать заявление в любое время до 1 октября 2022 года, то выплаты будут производить с 1 апреля (но не ранее месяца, когда ребенку исполнилось восемь лет). Если прийти за деньгами после 1 октября, то, если ребенку будет более 8,5 лет, выплату назначат с момента обращения, а не «задним числом».

Размер помощи составляет 6237,5 рублей, 9 356 рублей или 12 475 рублей на ребенка ежемесячно. Почему цифры разнятся, и как понять, сколько положено вашей семье, URA.RU рассказывало ранее.

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