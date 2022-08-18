После августовской прохлады в ЯНАО возвращается летняя жара

Местами температура достигнет +26 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей ЯНАО со следующей недели ожидает значительное потепление. Уже в понедельник, 22 августа, местами температура воздуха достигнет +26 градусов, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Днем в субботу, 20 августа, температура поднимется до +18. Будет наблюдаться переменная облачность и местами кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер может достигнуть 18 метров в секунду», — пишут метеорологи.

В воскресенье, 21 августа, в западных районах округа температура вырастит до +24. Местами также ожидается кратковременный дождь. «Уже в понедельник, 22августа, температура достигнет до +26. Местами будет идти небольшой дождь», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в регионе ожидается жара выше 30 градусов. До этого такой высокой температуры воздуха в округе не прогнозировалось.