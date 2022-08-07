В ЯНАО ожидается жара выше 30 градусов

Жара в ЯНАО продержится несколько дней Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рабочая неделя в ЯНАО начнется с жары в +32 градуса в дневное время суток. Однако в некоторых районах синоптики прогнозируют грозу, местами кратковременный дождь. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«8 августа, понедельник, температура воздуха — ночь: от + 11 до + 16°C, день: от + 27 до + 32°C. Переменная облачность. Ветер: юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. В отдельных районах гроза», — говорится в сообщении синоптиков.

Такая погода продержится в некоторых районах ЯНАО и во вторник, 9 августа. А вот уже в среду столбик термометра понизится на 10 градусов — жителей региона ожидает от +16 до +21 градуса днем. Ночью будет холоднее — от +6 до +11 градусов. При этом синоптики прогнозируют, что в среду будет преимущественно без осадков.

Ранее сообщалось, что в августе жителей ЯНАО ждет осенняя погода. Ранее такой высокой температуры воздуха в округе не прогнозировалось.