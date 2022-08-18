Губернатор Артюхов оценил дороги «нового Ямала»

19 августа 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Ремонт трассы между Уренгоем и Сывдармой ведется на 56 км Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично оценил отремонтированный участок дороги между поселком Уренгой и селом Сывдарма, сообщает telegram-канал «Пул 89». Работы на данном участке трассы ведутся на 56 километрах. «Вот он, новый Ямал — гладкий, ровный, уверенный. Красота! Смотри, взлетная полоса какая», — восхитился новой дорогой губернатор Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». 19 августа глава региона находится в Тарко-Сале, где вечером у него запланирована встреча с населением.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично оценил отремонтированный участок дороги между поселком Уренгой и селом Сывдарма, сообщает telegram-канал «Пул 89». Работы на данном участке трассы ведутся на 56 километрах. «Вот он, новый Ямал — гладкий, ровный, уверенный. Красота! Смотри, взлетная полоса какая», — восхитился новой дорогой губернатор Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». 19 августа глава региона находится в Тарко-Сале, где вечером у него запланирована встреча с населением.