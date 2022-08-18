18 августа 2022
17 августа 2022

Губернатор Артюхов оценил дороги «нового Ямала»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды поселка. Покча, руины, дорожные работы, дрсу, ремонт дорог, асфальтирование, разрушенный храм, покча, благовещенский храм
Ремонт трассы между Уренгоем и Сывдармой ведется на 56 км Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично оценил отремонтированный участок дороги между поселком Уренгой и селом Сывдарма, сообщает telegram-канал «Пул 89». Работы на данном участке трассы ведутся на 56 километрах.

«Вот он, новый Ямал — гладкий, ровный, уверенный. Красота! Смотри, взлетная полоса какая», — восхитился новой дорогой губернатор Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». 19 августа глава региона находится в Тарко-Сале, где вечером у него запланирована встреча с населением.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично оценил отремонтированный участок дороги между поселком Уренгой и селом Сывдарма, сообщает telegram-канал «Пул 89». Работы на данном участке трассы ведутся на 56 километрах. «Вот он, новый Ямал — гладкий, ровный, уверенный. Красота! Смотри, взлетная полоса какая», — восхитился новой дорогой губернатор Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по округу — «Честный маршрут». 19 августа глава региона находится в Тарко-Сале, где вечером у него запланирована встреча с населением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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