Под Челябинском продают землю под загородный микрорайон

Аукцион состоится в третьем квартале 2022 года Фото: Владимир Жабриков

В поселке Западный под Челябинском готовится к торгам участок под новый микрорайон площадью в 8 тысяч 700 квадратных метров. Победителю аукциона земли будут переданы в аренду за часть площадей, которые потом построят, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Земельный участок под жилищное строительство в поселке Западный будет передан в аренду за часть площади помещений в построенном объекте. Территория расположена в окружении многоквартирной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры» — сообщается на сайте.

Земли под будущий микрорайон находятся под Челябинском в поселке Западный. Рядом с земельным участком — многоквартирные жилые дома, лес и Шершневское водохранилище. Территория предназначена под мало- и среднеэтажное жилье — от одного до четырех этажей. Аукцион планируется провести в третьем квартале этого года.

Ранее в Челябинске на месте Каширинского рынка было решено построить новый микрорайон. Строительные работы по возведению комплекса начнутся уже осенью этого года.

Земли под будущий микрорайон находятся под Челябинском в поселке Западный. сайт «ДОМ.РФ»

Рядом с земельным участком — малоэтажная застройка, лес и Шершневское водохранилище. сайт «ДОМ.РФ»