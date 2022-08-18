18 августа 2022

Под Челябинском продают землю под загородный микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион состоится в третьем квартале 2022 года Фото:

В поселке Западный под Челябинском готовится к торгам участок под новый микрорайон площадью в 8 тысяч 700 квадратных метров. Победителю аукциона земли будут переданы в аренду за часть площадей, которые потом построят, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Земельный участок под жилищное строительство в поселке Западный будет передан в аренду за часть площади помещений в построенном объекте. Территория расположена в окружении многоквартирной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры» — сообщается на сайте.

Земли под будущий микрорайон находятся под Челябинском в поселке Западный. Рядом с земельным участком — многоквартирные жилые дома, лес и Шершневское водохранилище. Территория предназначена под мало- и среднеэтажное жилье — от одного до четырех этажей. Аукцион планируется провести в третьем квартале этого года.

Ранее в Челябинске на месте Каширинского рынка было решено построить новый микрорайон. Строительные работы по возведению комплекса начнутся уже осенью этого года.

Земли под будущий микрорайон находятся под Челябинском в поселке Западный.
Рядом с земельным участком — малоэтажная застройка, лес и Шершневское водохранилище.
Территория предназначена под мало- и среднеэтажное жилье — от одного до четырех этажей.

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В поселке Западный под Челябинском готовится к торгам участок под новый микрорайон площадью в 8 тысяч 700 квадратных метров. Победителю аукциона земли будут переданы в аренду за часть площадей, которые потом построят, сообщается на сайте «ДОМ.РФ». «Земельный участок под жилищное строительство в поселке Западный будет передан в аренду за часть площади помещений в построенном объекте. Территория расположена в окружении многоквартирной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры» — сообщается на сайте. Земли под будущий микрорайон находятся под Челябинском в поселке Западный. Рядом с земельным участком — многоквартирные жилые дома, лес и Шершневское водохранилище. Территория предназначена под мало- и среднеэтажное жилье — от одного до четырех этажей. Аукцион планируется провести в третьем квартале этого года. Ранее в Челябинске на месте Каширинского рынка было решено построить новый микрорайон. Строительные работы по возведению комплекса начнутся уже осенью этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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