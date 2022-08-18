Хирурги Сургута нашли инновационный метод предотвращения инсульта

Технология дает врачам возможность быстро оказать помощь больному и восстановить кровоснабжение мозга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургутской окружной клинической больнице внедрили инновационную хирургическую технологию, которая позволяет избежать развития обширного инсульта у пациентов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«Новые рентгенохирургические технологии малотравматичны. С помощью специальных инструментов (девайсов) тромбы из мозговых артерий извлекаются через прокол в бедренной артерии. Это современная программа оказания высокотехнологичной медицинской помощи позволяет пациентам с острым ишемическим инсультом, при своевременном обращении в лечебное учреждение, избежать обширного инсульта». — следует из сообщения.

Данный подход дает врачам возможность быстро оказать помощь больному и восстановить кровоснабжение мозга. При этом сам пациент быстрее восстанавливается после процедуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что профессионализм врачей из ХМАО спасла жизнь пациентке, упавшей с 7 этажа. С помощью уникальной операции врачам удалось сохранить легкое, которого девушка могла лишиться.