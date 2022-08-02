Смекалка врачей из ХМАО спасла жизнь пациентке, упавшей с 7 этажа

Хирурги Сургутской травмбольницы спасли пациентку, которая упала с седьмого этажа. При этом с помощью уникальной операции врачам удалось сохранить легкое, которого девушка могла лишиться. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.
«Наши хирурги решили перекрыть дефект бронха специальными металлическими клипсами. По сути это зажимы, которые доставляются к поврежденному участку и устанавливаются эндоскопически. Методика разработана совсем для других целей, с ее помощью останавливают желудочно-кишечные кровотечения», — рассказал заведующий хирургии Сургутской травмбольницы Владимир Корженевский.
Кроме того девушке провели серьезную операцию на позвоночнике, а травматологи-ортопеды оказали всю необходимую помощь при переломе таза. Сейчас пациентка успешно восстанавливается «Врачи называют этот случай большим и крайне редким везением. Обычно при падении с такой высоты люди получают травмы, ведущие к глубокой инвалидности, либо вовсе не совместимые с жизнью», — добавили в депздраве Югры.
Ранее URA.RU рассказывали, что онкологи Сургутской окружной клинической больницы впервые в Югре выполнили уникальную операцию — удалили у пациента часть трахеи. Таким образом врачи вернули человеку возможность полноценно дышать.
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