18 августа 2022
17 августа 2022

В ЯНАО нашли способ, как увеличить производительность труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание по нацпроекту о производительности труда. Екатеринбург, фабрика процессов
Площадка «Фабрика процессов» базируется в Новом Уренгое Фото:

В ЯНАО заработала площадка «Фабрика процессов». Благодаря этому проекту работники смогут увеличить скорость производительности труда на различных предприятиях, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Фабрика процессов» — площадка для обучения сотрудников предприятий — базируется в Новом Уренгое. Повысить компетенцию смогут руководители предприятий, начальники цехов и рабочий персонал. В процессе обучения участники практического модуля анализируют рабочие процессы, выявляют точки роста и находят способы повышения эффективности труда», — говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда окружного центра «Мой бизнес» Дмитрия Давыдова, подобная производственная игра, в которой воссоздаются рабочие места работников, инструменты и атмосфера, позволит показать, как оптимизировать процесс внутри компании. Предполагается, что собственники предприятий в ЯНАО заинтересуются подобным проектом, благодаря которому можно сократить издержки предприятия и повысить прибыль.

Развитие национальных проектов в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Действия правительства РФ изначально направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с другими странами.

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В ЯНАО заработала площадка «Фабрика процессов». Благодаря этому проекту работники смогут увеличить скорость производительности труда на различных предприятиях, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Фабрика процессов» — площадка для обучения сотрудников предприятий — базируется в Новом Уренгое. Повысить компетенцию смогут руководители предприятий, начальники цехов и рабочий персонал. В процессе обучения участники практического модуля анализируют рабочие процессы, выявляют точки роста и находят способы повышения эффективности труда», — говорится в сообщении. По словам руководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда окружного центра «Мой бизнес» Дмитрия Давыдова, подобная производственная игра, в которой воссоздаются рабочие места работников, инструменты и атмосфера, позволит показать, как оптимизировать процесс внутри компании. Предполагается, что собственники предприятий в ЯНАО заинтересуются подобным проектом, благодаря которому можно сократить издержки предприятия и повысить прибыль. Развитие национальных проектов в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Действия правительства РФ изначально направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с другими странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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