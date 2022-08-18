В ЯНАО нашли способ, как увеличить производительность труда

Площадка «Фабрика процессов» базируется в Новом Уренгое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО заработала площадка «Фабрика процессов». Благодаря этому проекту работники смогут увеличить скорость производительности труда на различных предприятиях, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Фабрика процессов» — площадка для обучения сотрудников предприятий — базируется в Новом Уренгое. Повысить компетенцию смогут руководители предприятий, начальники цехов и рабочий персонал. В процессе обучения участники практического модуля анализируют рабочие процессы, выявляют точки роста и находят способы повышения эффективности труда», — говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда окружного центра «Мой бизнес» Дмитрия Давыдова, подобная производственная игра, в которой воссоздаются рабочие места работников, инструменты и атмосфера, позволит показать, как оптимизировать процесс внутри компании. Предполагается, что собственники предприятий в ЯНАО заинтересуются подобным проектом, благодаря которому можно сократить издержки предприятия и повысить прибыль.

Развитие национальных проектов в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Действия правительства РФ изначально направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с другими странами.