18 августа 2022

В Тюмени спасли женщину, у которой заросло горло

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи вернули женщине возможность самостоятельно дышать и говорить Фото:

Тюменские хирурги прооперировали жительницу Пензы, у которой буквально заросло горло: рубцовая ткань перекрыла ей гортань, не давая возможности говорить и дышать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №1.

«Наши хирурги вернули пациентке голос. Ранее женщина перенесла тяжелую операцию в Пензе, долго находилась на искусственной вентиляции легких. Из-за этого начались осложнения: просвет гортани и трахеи полностью зарос рубцовой тканью, не давая возможности говорить и полноценно дышать», — рассказали в пресс-службе больницы.

До визита в Тюмень женщина молчала полгода, а дышала исключительно через трахеостому — отверстие, которое пришлось вырезать на наружной части горла. Чтобы исправить патологию, местные медики провели полуторачасовую операцию, на которую не решались даже специалисты из Москвы.

«Сложность была в том, что рубцовая ткань образовалась очень близко к голосовым связкам. Во время такого вмешательства необходима ювелирная точность и аккуратность. Все прошло успешно: через пару дней после операции пациентка вновь смогла разговаривать.», — сообщили в пресс-службе ОКБ №1.

Ранее URA.RU писало, что врачи нашли у почти 100-летней тюменки редчайшую патологию. Несмотря на 50-процентную вероятность смерти, женщине удалось помочь.

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Тюменские хирурги прооперировали жительницу Пензы, у которой буквально заросло горло: рубцовая ткань перекрыла ей гортань, не давая возможности говорить и дышать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №1. «Наши хирурги вернули пациентке голос. Ранее женщина перенесла тяжелую операцию в Пензе, долго находилась на искусственной вентиляции легких. Из-за этого начались осложнения: просвет гортани и трахеи полностью зарос рубцовой тканью, не давая возможности говорить и полноценно дышать», — рассказали в пресс-службе больницы. До визита в Тюмень женщина молчала полгода, а дышала исключительно через трахеостому — отверстие, которое пришлось вырезать на наружной части горла. Чтобы исправить патологию, местные медики провели полуторачасовую операцию, на которую не решались даже специалисты из Москвы. «Сложность была в том, что рубцовая ткань образовалась очень близко к голосовым связкам. Во время такого вмешательства необходима ювелирная точность и аккуратность. Все прошло успешно: через пару дней после операции пациентка вновь смогла разговаривать.», — сообщили в пресс-службе ОКБ №1. Ранее URA.RU писало, что врачи нашли у почти 100-летней тюменки редчайшую патологию. Несмотря на 50-процентную вероятность смерти, женщине удалось помочь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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