Челябинских полицейских поймали на вырубке реликтового бора

19 августа 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Трое участковых вырубили 15 сосен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Троих участковых уполномоченных полиции из Увельского района подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории реликтового Хомутининского бора, который является памятником природы. Преступление выявили и пресекли оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. «По материалам оперативников областного полицейского Главка в следственном отделе по городу Южноуральску СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ („Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов“). Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе. В пресс-службе СУ СКР региона уточнили, что рубка была в мае этого года. Подозреваемые спилили 15 сосен на суму более 540 тысяч рублей.

Троих участковых уполномоченных полиции из Увельского района подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории реликтового Хомутининского бора, который является памятником природы. Преступление выявили и пресекли оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. «По материалам оперативников областного полицейского Главка в следственном отделе по городу Южноуральску СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ („Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов“). Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе. В пресс-службе СУ СКР региона уточнили, что рубка была в мае этого года. Подозреваемые спилили 15 сосен на суму более 540 тысяч рублей.