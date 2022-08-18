18 августа 2022

Челябинских полицейских поймали на вырубке реликтового бора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озера Южного Урала. Челябинская область, сосны, деревья, лес, лето, тургояк, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, закат солнца, кисегач
Трое участковых вырубили 15 сосен Фото:

Троих участковых уполномоченных полиции из Увельского района подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории реликтового Хомутининского бора, который является памятником природы. Преступление выявили и пресекли оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.

«По материалам оперативников областного полицейского Главка в следственном отделе по городу Южноуральску СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ („Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов“). Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе СУ СКР региона уточнили, что рубка была в мае этого года. Подозреваемые спилили 15 сосен на суму более 540 тысяч рублей.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Троих участковых уполномоченных полиции из Увельского района подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории реликтового Хомутининского бора, который является памятником природы. Преступление выявили и пресекли оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. «По материалам оперативников областного полицейского Главка в следственном отделе по городу Южноуральску СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ („Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов“). Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе. В пресс-службе СУ СКР региона уточнили, что рубка была в мае этого года. Подозреваемые спилили 15 сосен на суму более 540 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...