Презентация орудия прошла в Екатеринбурге на специальном форуме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Екатеринбургский артиллерийский «Завод №9» представил свои уникальные пушки на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Предприятие показало гаубицу 2А18М-1 и легкие гаубицы М-392 и 2А61.

«Представлена модернизированная 122-мм гаубица типа 2А18М, оснащенная полуавтоматическим досылателем снаряда и 152-мм легкая гаубица с аналогичной технологией 2А61. Также были показана 122-мм легкая гаубица. Производимые оружия уникальны, а некоторые модели единственные во всем мире», — рассказали представители завода.

Форум «Армия-2022» проходит по всей России, в частности в Екатеринбурге с 19 по 21 августа на полигоне «Свердловский». На полигоне выступят творческие коллективы и военнослужащие соединений и воинских частей ЦВО.

ОАО «Завод № 9» производит ствольные артиллерийские системы, а также пушки для танков. Предприятие создали в 1942 году на базе артиллерийского производства Уралмашзавода. Во время Второй мировой войны завод поставлял фронту гаубицы М-30 и Д-1. В начале 90-х он начал выпускать гражданскую продукцию, в том числе мосты для троллейбусов. В 2006 году предприятие едва не обанкротилось. Через два года по указу президента РФ акции компании внесли в уставный капитал Уралвагонзавода.