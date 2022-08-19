Курганца обвинили в даче взятки преподавателю из Екатеринбурга

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Самоизоляция. Курган, поезда, запрещающие знаки, шлагбаум, жд вокзал
Курганца, обучавшегося в железнодорожном институте Екатеринбурга, обвинили в даче взятки Фото:

Житель Курганской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки своему преподавателю Уральского госуниверситета путей сообщения. Об этом рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре.

«Свердловской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Курганской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — сообщили в прокуратуре. Деньги 37-летний курганец передал доценту института заочного образования «за подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы».

Преподаватель должен был сделать работу вместо студента-первокурсника, а затем допустить его к защите. За это обучающийся из Курганской области передал ему 30 тысяч рублей. В отношении преподавателя открыто предварительное следствие. Уголовное дело курганца передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. За дачу взятки должностному лицу ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали местного врача. Его подозревают в получении вознаграждения от заключенных для оказания содействия в освобождении.

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Житель Курганской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки своему преподавателю Уральского госуниверситета путей сообщения. Об этом рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре. «Свердловской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Курганской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — сообщили в прокуратуре. Деньги 37-летний курганец передал доценту института заочного образования «за подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы». Преподаватель должен был сделать работу вместо студента-первокурсника, а затем допустить его к защите. За это обучающийся из Курганской области передал ему 30 тысяч рублей. В отношении преподавателя открыто предварительное следствие. Уголовное дело курганца передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. За дачу взятки должностному лицу ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали местного врача. Его подозревают в получении вознаграждения от заключенных для оказания содействия в освобождении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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