Курганца обвинили в даче взятки преподавателю из Екатеринбурга

19 августа 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Курганца, обучавшегося в железнодорожном институте Екатеринбурга, обвинили в даче взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки своему преподавателю Уральского госуниверситета путей сообщения. Об этом рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре. «Свердловской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Курганской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — сообщили в прокуратуре. Деньги 37-летний курганец передал доценту института заочного образования «за подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы». Преподаватель должен был сделать работу вместо студента-первокурсника, а затем допустить его к защите. За это обучающийся из Курганской области передал ему 30 тысяч рублей. В отношении преподавателя открыто предварительное следствие. Уголовное дело курганца передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. За дачу взятки должностному лицу ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали местного врача. Его подозревают в получении вознаграждения от заключенных для оказания содействия в освобождении.

Житель Курганской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки своему преподавателю Уральского госуниверситета путей сообщения. Об этом рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре. «Свердловской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Курганской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — сообщили в прокуратуре. Деньги 37-летний курганец передал доценту института заочного образования «за подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы». Преподаватель должен был сделать работу вместо студента-первокурсника, а затем допустить его к защите. За это обучающийся из Курганской области передал ему 30 тысяч рублей. В отношении преподавателя открыто предварительное следствие. Уголовное дело курганца передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. За дачу взятки должностному лицу ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали местного врача. Его подозревают в получении вознаграждения от заключенных для оказания содействия в освобождении.