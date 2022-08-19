В курганской школе, где учился сенатор, плохо сделали ремонт

19 августа 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Представители школы судятся с подрядчиком с 2021 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители Лебяжьевской средней общеобразовательной школы (Курганская область), где ранее учился сенатор Сергей Муратов, судятся с челябинской компанией «Беркана», которая должна была сделать мини-футбольное поле. Об этом рассказал глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч. Заказчикам не понравилось качество работ. «Тендер на выполнение работ выиграла фирма из города Челябинска. Однако, данная компания не выполнила свои обязательства, вследствие чего договор с ней был расторгнут в соответствии с законодательством РФ.В настоящее время мы не можем завершить строительные работы на стадионе, так как ведется судебный процесс с вышеуказанной организацией», — рассказал Барч на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что поле появится после завершения судебного процесса. По данным портала госзакупок, компания должна была получить 3 млн рублей за капремонт фасада и благоустройство спортивной площадки на территории Лебяжьевской средней общеобразовательной школы. На сайте Арбитражного суда указано, что сотрудники компании направили представителям школы акт выполненных работ и дополнительную смету, подписанные в одностороннем порядке. В «Беркане» считают, что вторая сторона не подписала эти документы без основания причин. Через месяц представители заказчика выявили недостатки. По словам подрядчика, они были устранены, но процесс приема работ затягивался. На момент написания новости, суд выносил решения в пользу представителей школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Лебяжьевской средней общеобразовательной школы (Курганская область), где ранее учился сенатор Сергей Муратов, судятся с челябинской компанией «Беркана», которая должна была сделать мини-футбольное поле. Об этом рассказал глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч. Заказчикам не понравилось качество работ. «Тендер на выполнение работ выиграла фирма из города Челябинска. Однако, данная компания не выполнила свои обязательства, вследствие чего договор с ней был расторгнут в соответствии с законодательством РФ.В настоящее время мы не можем завершить строительные работы на стадионе, так как ведется судебный процесс с вышеуказанной организацией», — рассказал Барч на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что поле появится после завершения судебного процесса. По данным портала госзакупок, компания должна была получить 3 млн рублей за капремонт фасада и благоустройство спортивной площадки на территории Лебяжьевской средней общеобразовательной школы. На сайте Арбитражного суда указано, что сотрудники компании направили представителям школы акт выполненных работ и дополнительную смету, подписанные в одностороннем порядке. В «Беркане» считают, что вторая сторона не подписала эти документы без основания причин. Через месяц представители заказчика выявили недостатки. По словам подрядчика, они были устранены, но процесс приема работ затягивался. На момент написания новости, суд выносил решения в пользу представителей школы.