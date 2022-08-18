Власти ЯНАО отчитались о ликвидации долгостроя

Новый корпус Красноселькупской ЦРБ соответствует всем современным требованиям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Ямале в рамках программы губернатора региона Дмитрия Артюхова по ликвидации долгостроев восстановлен еще один объект. Как сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО, устаревшее деревянное здание корпуса Красноселькупской центральной районной больницы заменили на новое.

«В двухэтажном здании размещены пищеблок, прачечная, дезинфекционное отделение, кабинеты административного персонала больницы. Сейчас устанавливается необходимое оборудование и мебель», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Пока новый административный блок находится в стадии передачи системе здравоохранения. Объект медицинского назначения способствует реализации национального проекта «Здравоохранение».

«Открытие нового корпуса даст возможность повысить качество услуг для пациентов и обеспечит условия для комфортного пребывания сотрудников. Все это обеспечит более высокую эффективность работы медучреждения» — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова главного врача Красноселькупской районной больницы Татьяны Санниковой.

Ранее URA.RU рассказывало, что на строительство поликлиники в Новом Уренгое власти выделили 6 миллиардов рублей. При этом департамент госзаказа ЯНАО предусмотрел возможное удорожание строительства еще на этапе поиска подрядчика.