В Новом Уренгое построят больницу за 6 миллиардов

Власти ЯНАО готовы потратить более 6 миллиардов на новую больницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент госзаказа ЯНАО разместил тендер на постройку поликлиники в Новом Уренгое на 750 посещений. Информация была размещена на портале госзакупок.

«Подрядчику предстоит выполнение проектной документации и инженерных изысканий, работ по строительству и вводу в эксплуатацию взрослой поликлинике для южной части Нового Уренгоя. Начальная цена контракта 6,2 миллиарда рублей», — уточняется в документах закупки.

Однако, в документах сразу закладывается увеличение сметы. Согласно госконтракту: предполагаемая предельная стоимость объекта: 7,7 миллиардов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске до конца 2024 года построят современную поликлинику. Компания «Тюменьтел» проводит подготовительные работы.