12 августа 2022
11 августа 2022

В Новом Уренгое построят больницу за 6 миллиардов

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало сноса Ховринской больницы в Москве, бульдозер, снос, раскопки, стройка
Власти ЯНАО готовы потратить более 6 миллиардов на новую больницу Фото:

Департамент госзаказа ЯНАО разместил тендер на постройку поликлиники в Новом Уренгое на 750 посещений. Информация была размещена на портале госзакупок.

«Подрядчику предстоит выполнение проектной документации и инженерных изысканий, работ по строительству и вводу в эксплуатацию взрослой поликлинике для южной части Нового Уренгоя. Начальная цена контракта 6,2 миллиарда рублей», — уточняется в документах закупки.

Однако, в документах сразу закладывается увеличение сметы. Согласно госконтракту: предполагаемая предельная стоимость объекта: 7,7 миллиардов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске до конца 2024 года построят современную поликлинику. Компания «Тюменьтел» проводит подготовительные работы.

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Департамент госзаказа ЯНАО разместил тендер на постройку поликлиники в Новом Уренгое на 750 посещений. Информация была размещена на портале госзакупок. «Подрядчику предстоит выполнение проектной документации и инженерных изысканий, работ по строительству и вводу в эксплуатацию взрослой поликлинике для южной части Нового Уренгоя. Начальная цена контракта 6,2 миллиарда рублей», — уточняется в документах закупки. Однако, в документах сразу закладывается увеличение сметы. Согласно госконтракту: предполагаемая предельная стоимость объекта: 7,7 миллиардов. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске до конца 2024 года построят современную поликлинику. Компания «Тюменьтел» проводит подготовительные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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