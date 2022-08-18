Пермская прокуратура наказала чиновников за мусор на кладбищах

19 августа 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

На кладбищах нет контейнеров, поэтому мусор складывают куда угодно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кудымкарском округе Пермского края сотрудники прокуратуры проверили местные кладбища. Выяснилось, что на двух из них нет контейнеров для мусора, из-за чего он разбросан по всей территории. «Установлено, что на кладбищах в селе Пешнигорт, селе Верх-Иньва отсутствуют контейнерные площадки для сбора отходов, что приводит к скоплению мусора на их территории», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Руководителю МАУ «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края» в итоге внесено представление, а виновный привлечен к дисциплинарной ответственности, отмечают в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края массово жалуются на стихийные свалки на городских и поселковых кладбищах. Сообщения поступали из Губахи, Александровска, Лысьвы, Березников, Нытвы, Краснокамска и Перми. После этого прокуратура потребовала от администраций городов устранить незаконные свалки.

В Кудымкарском округе Пермского края сотрудники прокуратуры проверили местные кладбища. Выяснилось, что на двух из них нет контейнеров для мусора, из-за чего он разбросан по всей территории. «Установлено, что на кладбищах в селе Пешнигорт, селе Верх-Иньва отсутствуют контейнерные площадки для сбора отходов, что приводит к скоплению мусора на их территории», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Руководителю МАУ «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края» в итоге внесено представление, а виновный привлечен к дисциплинарной ответственности, отмечают в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края массово жалуются на стихийные свалки на городских и поселковых кладбищах. Сообщения поступали из Губахи, Александровска, Лысьвы, Березников, Нытвы, Краснокамска и Перми. После этого прокуратура потребовала от администраций городов устранить незаконные свалки.