В аэропорту ХМАО работник погиб под винтом самолета UTair

Работник скончался от полученных травм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Белоярском (ХМАО) сотрудник аэропорта попал под винт самолета UTair. От полученных травм работник скончался. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры в ходе процедуры выпуска воздушного судна АН-24 авиакомпании „ЮТэйр“ агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Сейчас в аэропорту работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что у самолета UTair во время полета из Сургута отключился генератор.