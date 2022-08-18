В аэропорту ХМАО работник погиб под винтом самолета UTair

В Белоярском (ХМАО) сотрудник аэропорта попал под винт самолета UTair. От полученных травм работник скончался. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«В аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры в ходе процедуры выпуска воздушного судна АН-24 авиакомпании „ЮТэйр“ агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Сейчас в аэропорту работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что у самолета UTair во время полета из Сургута отключился генератор.
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