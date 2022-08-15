У самолета UTair во время полета из Сургута отключился генератор

Самолет выполнял рейс Сургут — Худжанд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во время полета на рейсе Сургут — Худжанд у самолета UTair отключился генератор. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«В полете на эшелоне произошло отключение генератора СУ №2. Экипаж самолета В-737 занял эшелон FL300, выполнил действия согласно «QRH», запустил ВСУ и подключили генератор ВСУ на бортсеть. Дальнейший полет без замечаний. Рейс UTA 759 Сургут — Худжанд. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,» — говорится в сообщении.

Агентство направило авиакомпании официальный запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку.