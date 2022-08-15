15 августа 2022

У самолета UTair во время полета из Сургута отключился генератор

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет выполнял рейс Сургут — Худжанд Фото:

Во время полета на рейсе Сургут — Худжанд у самолета UTair отключился генератор. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«В полете на эшелоне произошло отключение генератора СУ №2. Экипаж самолета В-737 занял эшелон FL300, выполнил действия согласно «QRH», запустил ВСУ и подключили генератор ВСУ на бортсеть. Дальнейший полет без замечаний. Рейс UTA 759 Сургут — Худжанд. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,» — говорится в сообщении.

Агентство направило авиакомпании официальный запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку.

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Во время полета на рейсе Сургут — Худжанд у самолета UTair отключился генератор. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «В полете на эшелоне произошло отключение генератора СУ №2. Экипаж самолета В-737 занял эшелон FL300, выполнил действия согласно «QRH», запустил ВСУ и подключили генератор ВСУ на бортсеть. Дальнейший полет без замечаний. Рейс UTA 759 Сургут — Худжанд. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,» — говорится в сообщении. Агентство направило авиакомпании официальный запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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