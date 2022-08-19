Bloomberg раскрыл самое слабое место НАТО

19 августа 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Сейчас ведется строительство военной базы на менее укрепленном участке НАТО — черноморском побережье Румынии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО считает своим слабым местом юго-восточную часть Европы, омываемую Черным морем. Также альянс пытается укрепить свои рубежи, а именно возводит военные базы на черноморском побережье Румынии. Об этом заявило издание Bloomberg. «Через шесть месяцев после начала спецоперации НАТО сосредоточилось на том, как помешать России в юго-восточной части Европы и не допустить, чтобы один из самых бедных регионов континента был настолько беззащитен. Черное море отделяет Европу от Азии и омывается Россией, Украиной, Румынией, Болгарией, Турцией и Грузией. Это важный торговый маршрут для сельскохозяйственной продукции из Украины и России, который связан со Средиземным морем через турецкий пролив Босфор», — пишет информационное агентство. Отмечается, что французский полковник Клемент Торрент получил приказ построить базу для 1000 солдат на восточной границе НАТО, самой ослабленной. Сейчас военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов заняты выравниванием вершины холма в румынском регионе Трансильвания для ее возведения. По его словам, строительство завершится до наступления зимы. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация вокруг Украины указывает на то, что Запад готовится начать вооруженный конфликт с Россией. По его словам, страны НАТО пытаются балансировать между гибридными действиями и открытым конфликтом. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО считает своим слабым местом юго-восточную часть Европы, омываемую Черным морем. Также альянс пытается укрепить свои рубежи, а именно возводит военные базы на черноморском побережье Румынии. Об этом заявило издание Bloomberg. «Через шесть месяцев после начала спецоперации НАТО сосредоточилось на том, как помешать России в юго-восточной части Европы и не допустить, чтобы один из самых бедных регионов континента был настолько беззащитен. Черное море отделяет Европу от Азии и омывается Россией, Украиной, Румынией, Болгарией, Турцией и Грузией. Это важный торговый маршрут для сельскохозяйственной продукции из Украины и России, который связан со Средиземным морем через турецкий пролив Босфор», — пишет информационное агентство. Отмечается, что французский полковник Клемент Торрент получил приказ построить базу для 1000 солдат на восточной границе НАТО, самой ослабленной. Сейчас военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов заняты выравниванием вершины холма в румынском регионе Трансильвания для ее возведения. По его словам, строительство завершится до наступления зимы. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация вокруг Украины указывает на то, что Запад готовится начать вооруженный конфликт с Россией. По его словам, страны НАТО пытаются балансировать между гибридными действиями и открытым конфликтом. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также демилитаризация и денацификация страны.