Патрушев: Запад готовится к открытому вооруженному конфликту с РФ

19 августа 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил об угрозе для РФ со стороны Запада Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация вокруг Украины указывает на то, что Запад готовится начать вооруженный конфликт с Россией. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте. «События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — заявил Патрушев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западные страны поддерживают Киев, отправляют оружие и финансовую помощь. Евросоюз, США, Япония, Канада и другие страны ввели антироссийские санкции. Россия не заинтересована в прямом столкновении с НАТО и США, передает RT со ссылкой на слова замглавы департамента информации и печати российского МИД Ивана Нечаева. Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs считает, что США могут ввести войска на Украину, если Россия будет одерживать крупные победы. Также вмешательство Америки возможно, если конфликт надолго затянется, считает он.

Ситуация вокруг Украины указывает на то, что Запад готовится начать вооруженный конфликт с Россией. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте. «События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — заявил Патрушев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западные страны поддерживают Киев, отправляют оружие и финансовую помощь. Евросоюз, США, Япония, Канада и другие страны ввели антироссийские санкции. Россия не заинтересована в прямом столкновении с НАТО и США, передает RT со ссылкой на слова замглавы департамента информации и печати российского МИД Ивана Нечаева. Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs считает, что США могут ввести войска на Украину, если Россия будет одерживать крупные победы. Также вмешательство Америки возможно, если конфликт надолго затянется, считает он.