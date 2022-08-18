Курганцы опасаются «мусорного коллапса» из-за возможного банкротства «Чистого города» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку курганского регионального оператора «Чистый город», который зарегистрирован в Екатеринбурге. Компанию подозревают в картельном сговоре. Об этом говорится заключении ФАС, которое есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Установлены признаки того, что ООО «Чистый «Город» заключил антиконкурентное соглашение с ООО «Компания «Экосистема» при проведении 11 тендеров. Это привело к тому, что количество потенциальных участников торгов ограничивалось, а «Компания «Экосистема» получила преимущество», — говорится в документе.

Комиссия во время внеплановых проверок нашла сотрудников «Чистого города» на рабочих местах сотрудников «Экосистемы», а также обнаружила финансовые и родственные связи между компаниями и их переписки, в том числе с ООО «Трансервис». Установлено, что компании при проведении тендеров заходили в интернет с одного и того же IP-адреса.

По данным ФАС за декабрь 2021 года, общая сумма подозрительных контрактов составляет более 1,6 млрд рублей. Как отмечают сразу несколько источников URA.RU, близких к сфере переработки вторсырья, «Чистый город» может разориться при оплате штрафов. «А на его место никто не захочет идти в Курганскую область, из-за этого регион ждет мусорный коллапс», — полагает инсайдер.

Информацию о проведении проверки ФАС URA.RU подтвердила замдиректора компании «Чистый город» Наталья Фомина. «Что касается слухов о банкротстве, то нужно объективно оценивать ситуацию и не воспринимать всерьез некие домыслы», — отмечает замдиректора.

До этого URA.RU сообщало, что компанию «Экосистема», занимающуюся транспортировкой мусора в Курганской области, подозревают в картельном сговоре с организациями, действующими в Свердловской. Тюменской, Мурманской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Цель сговора — поддержание цен на торгах на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов.

Московская ФАС проверяет «Чистый город» на участие в картельном сговоре URA.RU

«Чистый город» подозревают в том, что они заключили 11 антиконкурентных сделок URA.RU