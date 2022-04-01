Мусорную компанию в Кургане заподозрили в картельном сговоре. Дело рассматривают в пяти регионах

01 апреля 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Компания «Экосистема» занимается транспортировкой мусора в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компанию «Экосистема», которая занимается транспортировкой мусора в Курганской области, заподозрили в картельном сговоре с организациями, работающими в Мурманской, Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Данная информация была размещена 1 апреля на сайте Курганского УФАС. «Ведомство усмотрело признаки картельного сговора в действиях пяти региональных транспортировщиков ТКО: ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс», ООО «ПТК». Цель сговора — поддержание цен на торгах на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2019—2021 годах», — указано в сообщении. Это, по данным ведомства, привело к заключению большинства контрактов по максимальным ценам. Из-за этого общая сумма начальной (максимальной) цены контракта составила 10,8 млрд рублей. В УФАС отмечают, что такие действия приводят к завышению цены на оказываемые услуги. Если вину компаний подтвердят, то представителей организаций оштрафуют. Также ФАС России возбудила дело в отношении регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курганской области ООО «Чистый город» и «Компания „Экосистема“. Эти компании подозревают в заключении антиконкурентного соглашения с целью ограничить число потенциальных участников торгов. Из-за этого все контракты были заключены с единственным участником торгов — ООО „Компания ‚Экосистема‘. Общая сумма контрактов составила 750,6 млн рублей. В 2021 году URA.RU сообщало, что о компания «Экосистема» выиграла аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов в Курганской области, предложив цену, которая была почти в два раза ниже изначальной. В конце года компании, работающие в Курганской области, заподозрили в сговоре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компанию «Экосистема», которая занимается транспортировкой мусора в Курганской области, заподозрили в картельном сговоре с организациями, работающими в Мурманской, Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Данная информация была размещена 1 апреля на сайте Курганского УФАС. «Ведомство усмотрело признаки картельного сговора в действиях пяти региональных транспортировщиков ТКО: ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс», ООО «ПТК». Цель сговора — поддержание цен на торгах на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2019—2021 годах», — указано в сообщении. Это, по данным ведомства, привело к заключению большинства контрактов по максимальным ценам. Из-за этого общая сумма начальной (максимальной) цены контракта составила 10,8 млрд рублей. В УФАС отмечают, что такие действия приводят к завышению цены на оказываемые услуги. Если вину компаний подтвердят, то представителей организаций оштрафуют. Также ФАС России возбудила дело в отношении регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курганской области ООО «Чистый город» и «Компания „Экосистема“. Эти компании подозревают в заключении антиконкурентного соглашения с целью ограничить число потенциальных участников торгов. Из-за этого все контракты были заключены с единственным участником торгов — ООО „Компания ‚Экосистема‘. Общая сумма контрактов составила 750,6 млн рублей. В 2021 году URA.RU сообщало, что о компания «Экосистема» выиграла аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов в Курганской области, предложив цену, которая была почти в два раза ниже изначальной. В конце года компании, работающие в Курганской области, заподозрили в сговоре.