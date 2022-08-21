Суд Петербурга вернул в Курган дело бывшего чиновника

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге постановил вернуть на пересмотр дело бывшей главы Колесниковского сельсовета (Кетовский район Курганской области) Ольги Останиной против депутатов сельской думы. Информацию URA.RU сообщили источники, приславшие в редакцию копию решения.
«Решение Курганского областного суда от 14 января 2022 года отменить. Направить дело в тот же суд на рассмотрение в ином составе суда», — гласят материалы суда. Определение было вынесено 20 июля 2022 года.
Основным выявленным нарушением было заявлено отсутствие в курганском судебном заседании сотрудников прокуратуры. Также апелляционный суд отметил, что на прежних этапах рассмотрения дела не были учтены некоторые моменты.
Дело о споре бывшей главы сельсовета и сельских депутатов вернули в Курганский областной суд. Заново рассматривать конфликт сельчан в присутствии прокурора начнут 2 сентября.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Колесниковского сельсовета подала заявление в прокуратуру. В нем она обвинила сельскую думу в фальсификации собрания и захвате власти.
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Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге постановил вернуть на пересмотр дело бывшей главы Колесниковского сельсовета (Кетовский район Курганской области) Ольги Останиной против депутатов сельской думы. Информацию URA.RU сообщили источники, приславшие в редакцию копию решения. «Решение Курганского областного суда от 14 января 2022 года отменить. Направить дело в тот же суд на рассмотрение в ином составе суда», — гласят материалы суда. Определение было вынесено 20 июля 2022 года. Основным выявленным нарушением было заявлено отсутствие в курганском судебном заседании сотрудников прокуратуры. Также апелляционный суд отметил, что на прежних этапах рассмотрения дела не были учтены некоторые моменты. Дело о споре бывшей главы сельсовета и сельских депутатов вернули в Курганский областной суд. Заново рассматривать конфликт сельчан в присутствии прокурора начнут 2 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Колесниковского сельсовета подала заявление в прокуратуру. В нем она обвинила сельскую думу в фальсификации собрания и захвате власти.