Суд Петербурга вернул в Курган дело бывшего чиновника

Апелляционный суд Санкт-Петербурга вернул дело экс-главы в Курганский областной суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге постановил вернуть на пересмотр дело бывшей главы Колесниковского сельсовета (Кетовский район Курганской области) Ольги Останиной против депутатов сельской думы. Информацию URA.RU сообщили источники, приславшие в редакцию копию решения.

«Решение Курганского областного суда от 14 января 2022 года отменить. Направить дело в тот же суд на рассмотрение в ином составе суда», — гласят материалы суда. Определение было вынесено 20 июля 2022 года.

Основным выявленным нарушением было заявлено отсутствие в курганском судебном заседании сотрудников прокуратуры. Также апелляционный суд отметил, что на прежних этапах рассмотрения дела не были учтены некоторые моменты.

Дело о споре бывшей главы сельсовета и сельских депутатов вернули в Курганский областной суд. Заново рассматривать конфликт сельчан в присутствии прокурора начнут 2 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Колесниковского сельсовета подала заявление в прокуратуру. В нем она обвинила сельскую думу в фальсификации собрания и захвате власти.