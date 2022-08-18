18 августа 2022

Тюменские синоптики предупредили жителей об опасном явлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха. Челябинск., засуха, такыр, земля, сушь
Река Ишим сильно обмелеет Фото:

В конце августа в Тюменской области ожидается опасное явление — низкая межень, при которой уровень воды в реке Ишим упадет на 150 сантиметров ниже контрольной отметки. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр.

«Тюменская область, предупреждение. Уровень воды в реке Ишим у Ишима достигнет критериев опасного явления „низкая межень“ (-150 см) в третьей декаде августа — начале сентября», — сообщают метеорологи на своем сайте.

Для человека опасность низкой межени в том, что пересыхающие водоемы сказываются на условиях проживания: население может испытывать проблемы с водоснабжением. Кроме того, недостаточный уровень воды влияет на производства и возникновение других природных явлений, таких как суховеи и пожары.

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В конце августа в Тюменской области ожидается опасное явление — низкая межень, при которой уровень воды в реке Ишим упадет на 150 сантиметров ниже контрольной отметки. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. «Тюменская область, предупреждение. Уровень воды в реке Ишим у Ишима достигнет критериев опасного явления „низкая межень“ (-150 см) в третьей декаде августа — начале сентября», — сообщают метеорологи на своем сайте. Для человека опасность низкой межени в том, что пересыхающие водоемы сказываются на условиях проживания: население может испытывать проблемы с водоснабжением. Кроме того, недостаточный уровень воды влияет на производства и возникновение других природных явлений, таких как суховеи и пожары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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