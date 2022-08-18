Тюменские синоптики предупредили жителей об опасном явлении

Река Ишим сильно обмелеет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце августа в Тюменской области ожидается опасное явление — низкая межень, при которой уровень воды в реке Ишим упадет на 150 сантиметров ниже контрольной отметки. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр.

«Тюменская область, предупреждение. Уровень воды в реке Ишим у Ишима достигнет критериев опасного явления „низкая межень“ (-150 см) в третьей декаде августа — начале сентября», — сообщают метеорологи на своем сайте.

Для человека опасность низкой межени в том, что пересыхающие водоемы сказываются на условиях проживания: население может испытывать проблемы с водоснабжением. Кроме того, недостаточный уровень воды влияет на производства и возникновение других природных явлений, таких как суховеи и пожары.