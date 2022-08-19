ФОМ: деятельность Путина одобряет 81% россиян

Подавляющее большинство россиян (81%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные ФОМ с 12 по 14 августа.
Согласно данным сайта Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), уровень одобрения деятельности президента России составил 81%. О своем доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян.
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) также предоставил результаты своих опросов за период с 8 по 14 августа. «Показатель одобрения деятельности президента составил 77,8%», — сообщается на сайте компании. Кроме того, положительный ответ на прямой вопрос о доверии президенту дали 80% респондентов.
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