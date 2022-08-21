Пермячка отсудила у клиники более 900 тысяч за грудные импланты

22 августа 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

После операции у женщины ухудшилось самочувствие и деформировалась грудь Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Перми отсудила у медклиники «НИКЕ-МЕД» более 900 тысяч рублей за некачественные грудные силиконовые импланты. После операции у женщины деформировалась грудь и ухудшилось самочувствие. Она потратила более 400 тысяч рублей на лечение, а затем обратилась с иском к медорганизации, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «С ООО „НИКЕ-МЕД“ в пользу Терещенко Е.А. была взыскана сумма понесенных расходов в связи с исправлением недостатков предоставленной услуги в размере 422 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, неустойка в размере 84 400 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 263 200 рублей», — говорится в решении. Позже женщина еще раз обратилась в суд, где ей присудили дополнительные 150 тысяч рублей неустойки. Пермячка сделала себе операцию по изменению формы груди с помощью силиконовых имплантов в частной клинике «НИКЕ-МЕД». Некоторое время после операции женщина чувствовала себя хорошо, но потом у нее начались боли и дискомфорт в области груди. Она обратилась в медучреждение, где плохое самочувствие пермячки не подтвердили. В итоге женщине пришлось заплатить 422 тысячи за лечение. После выздоровления она обратилась в суд, чтобы взыскать с клиники компенсацию за лечение и моральный вред. Всего пермячка требовала более 2,4 млн рублей.

Жительница Перми отсудила у медклиники «НИКЕ-МЕД» более 900 тысяч рублей за некачественные грудные силиконовые импланты. После операции у женщины деформировалась грудь и ухудшилось самочувствие. Она потратила более 400 тысяч рублей на лечение, а затем обратилась с иском к медорганизации, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «С ООО „НИКЕ-МЕД“ в пользу Терещенко Е.А. была взыскана сумма понесенных расходов в связи с исправлением недостатков предоставленной услуги в размере 422 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, неустойка в размере 84 400 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 263 200 рублей», — говорится в решении. Позже женщина еще раз обратилась в суд, где ей присудили дополнительные 150 тысяч рублей неустойки. Пермячка сделала себе операцию по изменению формы груди с помощью силиконовых имплантов в частной клинике «НИКЕ-МЕД». Некоторое время после операции женщина чувствовала себя хорошо, но потом у нее начались боли и дискомфорт в области груди. Она обратилась в медучреждение, где плохое самочувствие пермячки не подтвердили. В итоге женщине пришлось заплатить 422 тысячи за лечение. После выздоровления она обратилась в суд, чтобы взыскать с клиники компенсацию за лечение и моральный вред. Всего пермячка требовала более 2,4 млн рублей.