18 августа 2022

Мэрию Кунгура наказали за наплевательское отношение к жителям

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Заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов г. Перми., лысанов вадим
Глава Кунгура Вадим Лысанов наказания избежал Фото:

Прокуратура уличила руководителей подразделений мэрии Кунгура Пермского края в волоките и формальном отношении к обращениям горожан. Нескольких начальников суд в итоге оштрафовал, сообщают в надзорном ведомстве.

«Выявлены нарушения сроков регистрации, рассмотрения и перенаправления обращений граждан по подведомственности. Также есть факты формального рассмотрения обращений без проведения проверки и направления ответа по существу поставленных в обращении вопросов, несоблюдения способа направления ответа», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокурор вынес представления в адрес руководителей управлений образования, ЖКХ, перспективного развития территории, жилищной политики, градостроительства, а также внутренней политики и общественной безопасности. Начальника управления ЖКХ, кроме этого, оштрафовали на пять тысяч рублей по статье КоАП о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.

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Прокуратура уличила руководителей подразделений мэрии Кунгура Пермского края в волоките и формальном отношении к обращениям горожан. Нескольких начальников суд в итоге оштрафовал, сообщают в надзорном ведомстве. «Выявлены нарушения сроков регистрации, рассмотрения и перенаправления обращений граждан по подведомственности. Также есть факты формального рассмотрения обращений без проведения проверки и направления ответа по существу поставленных в обращении вопросов, несоблюдения способа направления ответа», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурор вынес представления в адрес руководителей управлений образования, ЖКХ, перспективного развития территории, жилищной политики, градостроительства, а также внутренней политики и общественной безопасности. Начальника управления ЖКХ, кроме этого, оштрафовали на пять тысяч рублей по статье КоАП о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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