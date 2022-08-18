Мэрию Кунгура наказали за наплевательское отношение к жителям

Прокуратура уличила руководителей подразделений мэрии Кунгура Пермского края в волоките и формальном отношении к обращениям горожан. Нескольких начальников суд в итоге оштрафовал, сообщают в надзорном ведомстве.
«Выявлены нарушения сроков регистрации, рассмотрения и перенаправления обращений граждан по подведомственности. Также есть факты формального рассмотрения обращений без проведения проверки и направления ответа по существу поставленных в обращении вопросов, несоблюдения способа направления ответа», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Прокурор вынес представления в адрес руководителей управлений образования, ЖКХ, перспективного развития территории, жилищной политики, градостроительства, а также внутренней политики и общественной безопасности. Начальника управления ЖКХ, кроме этого, оштрафовали на пять тысяч рублей по статье КоАП о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.
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