Запад взбесился из-за слов кандидата в премьеры Британии о Путине

19 августа 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Пользователи считают, что предпочли бы видеть Путина вместо Сунака на конференции G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели иностранного издания Reuters в Twitter (заблокированной на территории России социальной сети) резко отреагировали на призыв кандидата на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака не допускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Свои негодования пользователи Twitter высказали на просторах соцсети. Ранее Риши Сунак призвал не пускать Владимира Путина на саммит G20, который состоится на Бали 15 ноября. Он предлагает запретить президенту России встречи до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию на Украине. Многие пользователи считают такое высказывание очередным пиар-ходом. Некоторые обвинили Сунака в нежелании урегулировать конфликт и призвали разрешить проблемы в своей стране. Комментатор colin jennings отметил нежелание Сунака участвовать в урегулировании конфликта и дипломатических переговорах между Россией и Украиной: «А почему вы не предлагаете поговорить о прекращении конфликта?». Другой пользователь обвинил политика в «дешевом» пиар-ходе и написал: «Сунак считает, что станет более популярным вместе со своей партией, если будет занимать жесткие позиции по каждому вопросу. На самом деле, он поверхностный и не сможет победить даже безнадежную [Главу МИД Британии, главного кандидата на пост премьер-министра страны Лиз] Трасс». «Неужели ему больше нечем заняться? Reuters писал в статье, что в Великобритании двузначная инфляция или это не так важно?» — подчеркнул проблемы, которые есть в Британии, пользователь Slim. Читатель Mr1216 считает, что если Путин приехал бы на саммит, то внес бы больше пользы, чем Сунак. Он добавил: «Я бы предпочел, чтобы там был как раз Путин, а не он». Ранее посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия пригласила президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», как участника клуба. Также был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский для того, чтобы установить контакт с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели иностранного издания Reuters в Twitter (заблокированной на территории России социальной сети) резко отреагировали на призыв кандидата на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака не допускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Свои негодования пользователи Twitter высказали на просторах соцсети. Ранее Риши Сунак призвал не пускать Владимира Путина на саммит G20, который состоится на Бали 15 ноября. Он предлагает запретить президенту России встречи до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию на Украине. Многие пользователи считают такое высказывание очередным пиар-ходом. Некоторые обвинили Сунака в нежелании урегулировать конфликт и призвали разрешить проблемы в своей стране. Комментатор colin jennings отметил нежелание Сунака участвовать в урегулировании конфликта и дипломатических переговорах между Россией и Украиной: «А почему вы не предлагаете поговорить о прекращении конфликта?». Другой пользователь обвинил политика в «дешевом» пиар-ходе и написал: «Сунак считает, что станет более популярным вместе со своей партией, если будет занимать жесткие позиции по каждому вопросу. На самом деле, он поверхностный и не сможет победить даже безнадежную [Главу МИД Британии, главного кандидата на пост премьер-министра страны Лиз] Трасс». «Неужели ему больше нечем заняться? Reuters писал в статье, что в Великобритании двузначная инфляция или это не так важно?» — подчеркнул проблемы, которые есть в Британии, пользователь Slim. Читатель Mr1216 считает, что если Путин приехал бы на саммит, то внес бы больше пользы, чем Сунак. Он добавил: «Я бы предпочел, чтобы там был как раз Путин, а не он». Ранее посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия пригласила президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», как участника клуба. Также был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский для того, чтобы установить контакт с РФ.