Свердловчанин украл человека и приковал его к воротам на кладбище

Осужденный пытался помочь своей знакомой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Первоуральска похитил своего знакомого: вывез его на городское кладбище, где пристегнул потерпевшего наручниками к металлическим воротам, и стал вымогать автомобиль «ЛАДА» и 60 тысяч рублей. За это свердловчанин отсидит шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.

«В Первоуральске оглашен обвинительный приговор по уголовному делу о похищении человека и вымогательстве. Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области расследовалось уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений) и ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия)», — сообщает региональный СК.

Следователи установили, что в ночь на 18 июля 2021 года обвиняемый, находясь на набережной Нижне-Шайтанского водохранилища в Первоуральске, насильно поместил знакомого в свой автомобиль и увез в район городского кладбища. «Находясь на кладбище, злоумышленник пристегнул наручниками потерпевшего к металлическим воротам и стал вымогать для их общей знакомой автомобиль „ЛАДА“ и деньги в сумме 60 тысяч рублей», — сообщают представители ведомства. Как итог, суд приговорил жителя Первоуральска к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инициатором криминальной истории стала женщина, фигурирующая в материалах дела как общая знакомая осужденного и потерпевшего. «На момент совершения преступления она была беременна, а отец ее будущего ребенка бросил ее. Тогда гражданка и вспомнила, что у нее есть хороший приятель, к которому она и обратилась за помощью», — рассказал полковник Горелых.

Ранее екатеринбуржцы сообщали, что заметили под окнами девушку, которую насильно посадили в черный автомобиль и увезли. Некоторые горожане, ставшие очевидцами, попытались остановить злоумышленника, но оказалось, что это был всего лишь конфликт между женщиной-пассажиром и водителем такси.