Психиатр Читлова дала советы по правильному отдыху после работы

19 августа 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Активный отдых полезен тем, кто занимается рутинным трудом, считает Виктория Читлова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Активный отдых после работы может быть полезен тем, кто занимается рутинным трудом, это позволит не допустить выгорания. При этом смена одной деятельности на другую не даст полноценно восстановить силы тем, кому больше подходит побыть наедине в тишине. Человек должен сам понимать, что ему помогает отдохнуть. Такие советы в беседе с URA.RU дала руководитель центра психотерапии, психиатр, психотерапевт, популяризатор науки, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. «Когда мы контрастируем деятельность, допустим, при рутинной работе, выбираем активный отдых, смену действий, то это действительно будет полезно. Тогда не разовьется синдрома выгорания, потому что есть альтернативные дела. Они могут быть не связаны с работой, но мозг занят разной интеллектуальной активностью. Но нельзя сказать, что всем активный отдых подходит. Тут нужно оценивать индивидуальные качества и потребности», — объяснила Виктория Читлова. Психотерапевт подчеркнула, что нет единых правил по полноценному отдыху после работы, они индивидуальны и зависят от каждого конкретного человека. «Зрелое мышление, к которому квалифицированный психотерапевт пытается помочь пациенту прийти, заключается в том, что человек себя чувствует, осознает, осмысляет, понимает, как работать эффективнее и не во вред себе. И у него всегда найдется время для хорошего отдыха. Потому что он будет понимать, насколько это важно в его конкретном варианте, как ему лучше и как это сделать. И это будет в ключе гармоничном и созвучном в его структуре личности и физиологии», — добавила Читлова. Ранее психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков отметил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней. Организм, по его словам, начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активный отдых после работы может быть полезен тем, кто занимается рутинным трудом, это позволит не допустить выгорания. При этом смена одной деятельности на другую не даст полноценно восстановить силы тем, кому больше подходит побыть наедине в тишине. Человек должен сам понимать, что ему помогает отдохнуть. Такие советы в беседе с URA.RU дала руководитель центра психотерапии, психиатр, психотерапевт, популяризатор науки, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. «Когда мы контрастируем деятельность, допустим, при рутинной работе, выбираем активный отдых, смену действий, то это действительно будет полезно. Тогда не разовьется синдрома выгорания, потому что есть альтернативные дела. Они могут быть не связаны с работой, но мозг занят разной интеллектуальной активностью. Но нельзя сказать, что всем активный отдых подходит. Тут нужно оценивать индивидуальные качества и потребности», — объяснила Виктория Читлова. Психотерапевт подчеркнула, что нет единых правил по полноценному отдыху после работы, они индивидуальны и зависят от каждого конкретного человека. «Зрелое мышление, к которому квалифицированный психотерапевт пытается помочь пациенту прийти, заключается в том, что человек себя чувствует, осознает, осмысляет, понимает, как работать эффективнее и не во вред себе. И у него всегда найдется время для хорошего отдыха. Потому что он будет понимать, насколько это важно в его конкретном варианте, как ему лучше и как это сделать. И это будет в ключе гармоничном и созвучном в его структуре личности и физиологии», — добавила Читлова. Ранее психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков отметил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней. Организм, по его словам, начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха.