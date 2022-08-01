Психолог Поляков назвал срок полезного для здоровья отпуска

02 августа 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Полноценный отпуск должен составлять 28 дней, считает Антон Поляков Фото: Александр Елизаров © URA.RU Полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. «В Советском союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя — человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности. То есть ты себя перебинтовал и оброс определенными ресурсами,которые в дальнейшей жизни помогут тебе справиться со стрессовыми ситуациями. И четвертая неделя — этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке», — объяснил Антон Поляков. По мнению психолога, в более короткий отрезок времени, человек отдохнуть не успевает. «Отдых меньше хотя бы трех недель — это немного странный будет процесс. Представьте, неделю вы отдыхаете, у вас стресс, вы только расслабили все свои мышцы, и тут вас опять возвращают на работу со всеми нагрузками, конфликтами и завистью со стороны коллег, которые еще никуда не съездили. Если человек выезжает на семь дней, то на самом деле он получит больше стресса, чем отдыха. К тому же, если там будет переедание, алкоголь и так далее», — добавил Поляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. «В Советском союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя — человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности. То есть ты себя перебинтовал и оброс определенными ресурсами,которые в дальнейшей жизни помогут тебе справиться со стрессовыми ситуациями. И четвертая неделя — этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке», — объяснил Антон Поляков. По мнению психолога, в более короткий отрезок времени, человек отдохнуть не успевает. «Отдых меньше хотя бы трех недель — это немного странный будет процесс. Представьте, неделю вы отдыхаете, у вас стресс, вы только расслабили все свои мышцы, и тут вас опять возвращают на работу со всеми нагрузками, конфликтами и завистью со стороны коллег, которые еще никуда не съездили. Если человек выезжает на семь дней, то на самом деле он получит больше стресса, чем отдыха. К тому же, если там будет переедание, алкоголь и так далее», — добавил Поляков.