Психолог Поляков назвал срок полезного для здоровья отпуска

Полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.
«В Советском союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя — человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности. То есть ты себя перебинтовал и оброс определенными ресурсами,которые в дальнейшей жизни помогут тебе справиться со стрессовыми ситуациями. И четвертая неделя — этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке», — объяснил Антон Поляков.
По мнению психолога, в более короткий отрезок времени, человек отдохнуть не успевает. «Отдых меньше хотя бы трех недель — это немного странный будет процесс. Представьте, неделю вы отдыхаете, у вас стресс, вы только расслабили все свои мышцы, и тут вас опять возвращают на работу со всеми нагрузками, конфликтами и завистью со стороны коллег, которые еще никуда не съездили. Если человек выезжает на семь дней, то на самом деле он получит больше стресса, чем отдыха. К тому же, если там будет переедание, алкоголь и так далее», — добавил Поляков.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. «В Советском союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя — человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности. То есть ты себя перебинтовал и оброс определенными ресурсами,которые в дальнейшей жизни помогут тебе справиться со стрессовыми ситуациями. И четвертая неделя — этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке», — объяснил Антон Поляков. По мнению психолога, в более короткий отрезок времени, человек отдохнуть не успевает. «Отдых меньше хотя бы трех недель — это немного странный будет процесс. Представьте, неделю вы отдыхаете, у вас стресс, вы только расслабили все свои мышцы, и тут вас опять возвращают на работу со всеми нагрузками, конфликтами и завистью со стороны коллег, которые еще никуда не съездили. Если человек выезжает на семь дней, то на самом деле он получит больше стресса, чем отдыха. К тому же, если там будет переедание, алкоголь и так далее», — добавил Поляков.