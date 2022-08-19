Россия предупредила ООН о готовящейся катастрофе в Европе

19 августа 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

США продолжает хранить молчание по поводу данных об обстреле ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Россия отправила в Совет Безопасности ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. Об этом заявило постоянное представительство РФ в Организации объединенных наций. «Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, в котором содержится информация о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС, а также их потенциальных последствиях», — написало представительство в Twitter (заблокированной социальной сети на территории РФ). В письме отмечается, что Вашингтон продолжает хранить молчание по поводу данных об обстрелах и о ситуации на ЗАЭС. По словам постпредства, этим они поощряют безнаказанность киевского режима, делают возможным атомную катастрофу в Европе. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ВСУ атакует Запорожскую АЭС по инициативе США. Он считает, что если катастрофа произойдет, то она будет чувствоваться во всем мире. «С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира», — подытожил Патрушев.

Россия отправила в Совет Безопасности ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. Об этом заявило постоянное представительство РФ в Организации объединенных наций. «Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, в котором содержится информация о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС, а также их потенциальных последствиях», — написало представительство в Twitter (заблокированной социальной сети на территории РФ). В письме отмечается, что Вашингтон продолжает хранить молчание по поводу данных об обстрелах и о ситуации на ЗАЭС. По словам постпредства, этим они поощряют безнаказанность киевского режима, делают возможным атомную катастрофу в Европе. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ВСУ атакует Запорожскую АЭС по инициативе США. Он считает, что если катастрофа произойдет, то она будет чувствоваться во всем мире. «С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира», — подытожил Патрушев.