В ХМАО на «трассе смерти» автобус с пассажирами врезался в КАМАЗ. Фото 18 августа 2022 в 11:16 Размер текста - 17 + На трассе Р-404 в Нефтеюганском районе произошло ДТП с автобусом и КАМАЗом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нефтеюганском районе на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, автобус с пассажирами врезался в стоявший у обочины КАМАЗ. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по ХМАО. «На 837 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе, 53-летний мужчина, управляя автомобилем „ПАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. Он допустил наезд на стоящее транспортное средство „Камаз“, остановившееся из-за неисправности», — сказано в сообщении ГИБДД. В результате аварии никто не погиб, однако оба водителя и два пассажира автобуса получили травмы. В полиции добавили, что за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Автобус врезался в стоявший КАМАЗ Пресс-службе ГИБДД Ранее URA.RU писало, что на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей. Причинами аварии стали несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия. В Нефтеюганском районе на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, автобус с пассажирами врезался в стоявший у обочины КАМАЗ. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по ХМАО. «На 837 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе, 53-летний мужчина, управляя автомобилем „ПАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. Он допустил наезд на стоящее транспортное средство „Камаз“, остановившееся из-за неисправности», — сказано в сообщении ГИБДД. В результате аварии никто не погиб, однако оба водителя и два пассажира автобуса получили травмы. В полиции добавили, что за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Ранее URA.RU писало, что на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей. Причинами аварии стали несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям