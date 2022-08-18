В ХМАО на «трассе смерти» автобус с пассажирами врезался в КАМАЗ. Фото

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ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск, дтп, авария
На трассе Р-404 в Нефтеюганском районе произошло ДТП с автобусом и КАМАЗом Фото:

В Нефтеюганском районе на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, автобус с пассажирами врезался в стоявший у обочины КАМАЗ. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

«На 837 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе, 53-летний мужчина, управляя автомобилем „ПАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. Он допустил наезд на стоящее транспортное средство „Камаз“, остановившееся из-за неисправности», — сказано в сообщении ГИБДД.

В результате аварии никто не погиб, однако оба водителя и два пассажира автобуса получили травмы. В полиции добавили, что за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Автобус врезался в стоявший КАМАЗ

Ранее URA.RU писало, что на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей. Причинами аварии стали несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия.

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В Нефтеюганском районе на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, автобус с пассажирами врезался в стоявший у обочины КАМАЗ. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по ХМАО. «На 837 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе, 53-летний мужчина, управляя автомобилем „ПАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. Он допустил наезд на стоящее транспортное средство „Камаз“, остановившееся из-за неисправности», — сказано в сообщении ГИБДД. В результате аварии никто не погиб, однако оба водителя и два пассажира автобуса получили травмы. В полиции добавили, что за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Ранее URA.RU писало, что на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей. Причинами аварии стали несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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