18 августа 2022

Мотоциклист погиб в ДТП в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
На месте работают оперативные службы (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) мотоцикл столкнулся с иномаркой. Мотоциклист погиб, сообщается в местном telegram-канале.

«Очевидцы сообщают о гибели мотоциклиста в ДТП в Салехарде. Сейчас на месте работают оперативные службы», — указано в сообщении в telegram-канале «Ямал 1».

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде произошла авария на улице Подшибякина. Как сообщают очевидцы, одним из участников ДТП стал прокурор города Евгений Губкин.

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В Салехарде (ЯНАО) мотоцикл столкнулся с иномаркой. Мотоциклист погиб, сообщается в местном telegram-канале. «Очевидцы сообщают о гибели мотоциклиста в ДТП в Салехарде. Сейчас на месте работают оперативные службы», — указано в сообщении в telegram-канале «Ямал 1». В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде произошла авария на улице Подшибякина. Как сообщают очевидцы, одним из участников ДТП стал прокурор города Евгений Губкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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