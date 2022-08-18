Мотоциклист погиб в ДТП в Салехарде

На месте работают оперативные службы (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) мотоцикл столкнулся с иномаркой. Мотоциклист погиб, сообщается в местном telegram-канале.

«Очевидцы сообщают о гибели мотоциклиста в ДТП в Салехарде. Сейчас на месте работают оперативные службы», — указано в сообщении в telegram-канале «Ямал 1».

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде произошла авария на улице Подшибякина. Как сообщают очевидцы, одним из участников ДТП стал прокурор города Евгений Губкин.