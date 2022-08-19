Путин назвал глобальную задачу выборов в сентябре для России

19 августа 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на выборах в сентябре, считает Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сентябрьские выборы должны поспособствовать укреплению надежной демократической политической системы в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит — надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», — сказал Путин во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский глава также отметил, что избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на предстоящих выборах. В Единый день голосования 11 сентября в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. Граждане выберут 15 губернаторов и 6 депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ.

Сентябрьские выборы должны поспособствовать укреплению надежной демократической политической системы в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит — надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», — сказал Путин во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский глава также отметил, что избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на предстоящих выборах. В Единый день голосования 11 сентября в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. Граждане выберут 15 губернаторов и 6 депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ.