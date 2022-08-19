Путин назвал глобальную задачу выборов в сентябре для России

Сентябрьские выборы должны поспособствовать укреплению надежной демократической политической системы в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
«Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит — надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», — сказал Путин во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский глава также отметил, что избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на предстоящих выборах.
В Единый день голосования 11 сентября в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. Граждане выберут 15 губернаторов и 6 депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ.
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Сентябрьские выборы должны поспособствовать укреплению надежной демократической политической системы в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит — надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», — сказал Путин во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский глава также отметил, что избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на предстоящих выборах. В Единый день голосования 11 сентября в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. Граждане выберут 15 губернаторов и 6 депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ.