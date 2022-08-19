Путин назвал глобальную задачу выборов в сентябре для России

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на выборах в сентябре, считает Путин Фото:

Сентябрьские выборы должны поспособствовать укреплению надежной демократической политической системы в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит — надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», — сказал Путин во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский глава также отметил, что избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на предстоящих выборах.

В Единый день голосования 11 сентября в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. Граждане выберут 15 губернаторов и 6 депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ.

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Сентябрьские выборы должны поспособствовать укреплению надежной демократической политической системы в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит — надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», — сказал Путин во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский глава также отметил, что избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на предстоящих выборах. В Единый день голосования 11 сентября в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. Граждане выберут 15 губернаторов и 6 депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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