Мэр Тобольска разнес ответственных за общественный транспорт. Фото

19 августа 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Глава Тобольска простоял 40 минут из-за ошибки в работе автобуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тобольска Максим Афанасьев раскритиковал ответственных за организацию работы первого брендированного автобуса в городе «Ремезов — экспресс». По его словам, транспорт уехал незадолго до прибытия пассажиров с железнодорожного вокзала, из-за чего люди ждали следующий автобус 40 минут. Об этом инциденте он рассказал в соцсетях. «Отлично провел сорок минут на переполненной остановке у железнодорожного вокзала вместе с пассажирами вечерней электрички. „Ремезов — экспресс“ уехал пустой ровно за пять минут до прибытия состава. Хотя по задумке должен был дожидаться пассажиров. В очередной раз убеждаюсь, что без моего личного вмешательства ничего не выходит у тех, у кого это в прямых обязанностях», — написал Афанасьев у себя в telegram-канале. Он также рассказал о попытке исправить ситуацию звонком в тобольское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП). «Позвонил в ПАТП, попросил вернуть пустой автобус, чтобы забрать пассажиров. Пока дозвонился — все разъехались на четвертом и двадцатом маршрутах», — сообщил мэр города. «Ремезов — экспресс» — это первый брендированный автобус в Тобольске, появившийся в 2021 году. Он должен был объединить железнодорожный вокзал, автовокзал и аэропорт. При этом в его задачи, по словам Афанасьева, входит ознакомление пассажиров с историей и туристическими объектами нашего города.

Глава Тобольска Максим Афанасьев раскритиковал ответственных за организацию работы первого брендированного автобуса в городе «Ремезов — экспресс». По его словам, транспорт уехал незадолго до прибытия пассажиров с железнодорожного вокзала, из-за чего люди ждали следующий автобус 40 минут. Об этом инциденте он рассказал в соцсетях. «Отлично провел сорок минут на переполненной остановке у железнодорожного вокзала вместе с пассажирами вечерней электрички. „Ремезов — экспресс“ уехал пустой ровно за пять минут до прибытия состава. Хотя по задумке должен был дожидаться пассажиров. В очередной раз убеждаюсь, что без моего личного вмешательства ничего не выходит у тех, у кого это в прямых обязанностях», — написал Афанасьев у себя в telegram-канале. Он также рассказал о попытке исправить ситуацию звонком в тобольское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП). «Позвонил в ПАТП, попросил вернуть пустой автобус, чтобы забрать пассажиров. Пока дозвонился — все разъехались на четвертом и двадцатом маршрутах», — сообщил мэр города. «Ремезов — экспресс» — это первый брендированный автобус в Тобольске, появившийся в 2021 году. Он должен был объединить железнодорожный вокзал, автовокзал и аэропорт. При этом в его задачи, по словам Афанасьева, входит ознакомление пассажиров с историей и туристическими объектами нашего города.