19 августа 2022
18 августа 2022

В Новом Уренгое перекроют движение из-за марафона

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы перекроют из-за проведения марафона на шесть часов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 августа ограничат движение транспорта из-за проведения «Ямальского марафона». Об этом сообщила администрация города на странице в соцсети «ВКонтакте».

«20 августа с 09:00 до 15:00 в связи с проведением „Ямальского марафона“ будут перекрыты дороги: проспект Ленинградский и участок улицы Сибирской от проспекта Ленинградский до улицы Ямальской. Объезд закрытых участков необходимо осуществлять по улицам: 26 Съезда КПСС, Геологоразведчиков, Юбилейной, Таежной, Ямальской», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина в Новом Уренгое. Сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта.

Схема перекрытия движения

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 августа ограничат движение транспорта из-за проведения «Ямальского марафона». Об этом сообщила администрация города на странице в соцсети «ВКонтакте». «20 августа с 09:00 до 15:00 в связи с проведением „Ямальского марафона“ будут перекрыты дороги: проспект Ленинградский и участок улицы Сибирской от проспекта Ленинградский до улицы Ямальской. Объезд закрытых участков необходимо осуществлять по улицам: 26 Съезда КПСС, Геологоразведчиков, Юбилейной, Таежной, Ямальской», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина в Новом Уренгое. Сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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