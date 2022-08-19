В Новом Уренгое перекроют движение из-за марафона

В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 августа ограничат движение транспорта из-за проведения «Ямальского марафона». Об этом сообщила администрация города на странице в соцсети «ВКонтакте».
«20 августа с 09:00 до 15:00 в связи с проведением „Ямальского марафона“ будут перекрыты дороги: проспект Ленинградский и участок улицы Сибирской от проспекта Ленинградский до улицы Ямальской. Объезд закрытых участков необходимо осуществлять по улицам: 26 Съезда КПСС, Геологоразведчиков, Юбилейной, Таежной, Ямальской», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина в Новом Уренгое. Сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта.
Схема перекрытия движения
Администрация Нового Уренгоя, «ВКонтакте»
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В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 августа ограничат движение транспорта из-за проведения «Ямальского марафона». Об этом сообщила администрация города на странице в соцсети «ВКонтакте». «20 августа с 09:00 до 15:00 в связи с проведением „Ямальского марафона“ будут перекрыты дороги: проспект Ленинградский и участок улицы Сибирской от проспекта Ленинградский до улицы Ямальской. Объезд закрытых участков необходимо осуществлять по улицам: 26 Съезда КПСС, Геологоразведчиков, Юбилейной, Таежной, Ямальской», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина в Новом Уренгое. Сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта.