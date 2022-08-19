Португалия отказалась запрещать россиянам въезд в Евросоюз

Португалия не станет поддерживать запрет на въезд в страны Евросоюза для россиян. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Министерство иностранных дел страны.
«Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская „военная машина“, а не российский народ», — говорится в заявлении МИД Португалии, передает газета ЕСО. Тем не менее, европейское государство будет участвовать в обсуждении данного вопроса между 27 государствами-членами. Конференция запланирована на 31 августа.
Кроме Португалии против запрета на выдачу туристических виз россиянам выступили Греция и Кипр. Данные государства пользуются популярностью у туристов из России, передает ФАН.
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