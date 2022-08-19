19 августа 2022

Португалия отказалась запрещать россиянам въезд в Евросоюз

© Служба новостей «URA.RU»
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Португалия, река, мост, лиссабон
Европейская страна заступилась за россиян Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Португалия не станет поддерживать запрет на въезд в страны Евросоюза для россиян. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Министерство иностранных дел страны.

«Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская „военная машина“, а не российский народ», — говорится в заявлении МИД Португалии, передает газета ЕСО. Тем не менее, европейское государство будет участвовать в обсуждении данного вопроса между 27 государствами-членами. Конференция запланирована на 31 августа.

Кроме Португалии против запрета на выдачу туристических виз россиянам выступили Греция и Кипр. Данные государства пользуются популярностью у туристов из России, передает ФАН.

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Португалия не станет поддерживать запрет на въезд в страны Евросоюза для россиян. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Министерство иностранных дел страны. «Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская „военная машина“, а не российский народ», — говорится в заявлении МИД Португалии, передает газета ЕСО. Тем не менее, европейское государство будет участвовать в обсуждении данного вопроса между 27 государствами-членами. Конференция запланирована на 31 августа. Кроме Португалии против запрета на выдачу туристических виз россиянам выступили Греция и Кипр. Данные государства пользуются популярностью у туристов из России, передает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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