SCMP: Путин и Си сумеют противостоять Западу на саммите G20

Планируемое очное участие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите Группы двадцати (G20) станет их совместной демонстрацией неповиновения диктуемому Западом порядку. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям из Университета Гаджа Мада в Индонезии Нур Рахмат Юлианторо.
«Очное присутствие двух лидеров [на саммите] можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе мировой политики», — отметил политический эксперт, передает гонконгская газета South China Morning Post. Он добавил, что решение Путина о возможной поездке на Бали носит символический характер. По его мнению, «это попытка со стороны России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок».
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Планируемое очное участие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите Группы двадцати (G20) станет их совместной демонстрацией неповиновения диктуемому Западом порядку. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям из Университета Гаджа Мада в Индонезии Нур Рахмат Юлианторо. «Очное присутствие двух лидеров [на саммите] можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе мировой политики», — отметил политический эксперт, передает гонконгская газета South China Morning Post. Он добавил, что решение Путина о возможной поездке на Бали носит символический характер. По его мнению, «это попытка со стороны России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок». Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что президента России пригласили на очное участие в G20. Также для установления контакта с Россией был приглашен Зеленский. По мнению главы МИД Британии Лиз Трасс, у России «нет морального права» присутствовать на этом саммите.