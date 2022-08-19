Жителей Ханты-Мансийска напугал кружащийся вертолет. Видео

20 августа 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Жители Ханты-Мансийска заметили вертолет, который кружился над городом, а потом резко скрылся из виду (фото их архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) жители заметили вертолет, который кружился над городом, а потом резко скрылся из виду. Пост и видео опубликованы в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Упал или приземлился?» — подписал автор. В комментариях пользователи отметили, что видео снято на улице Мира. Мнения горожан разделились, некоторые испугались. «Ужас», — написала Надежда Богдзевич. «Что творится, боже», — поделилась Анна Семенова. Владимир Головенко предположил, что пилот выполнял трюки из-за скуки. «Все хорошо! Все живы здоровы, технические неполадки. Пилоты профессионалы посадили удачно», — сообщил пользователь с ником Serzh Zhiyanov. Выяснить, кому принадлежит вертолет, на момент публикации новости не удалось. В ГУ МЧС России по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в ХМАО. Он считается одним из самых больших самолетов в мире.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) жители заметили вертолет, который кружился над городом, а потом резко скрылся из виду. Пост и видео опубликованы в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Упал или приземлился?» — подписал автор. В комментариях пользователи отметили, что видео снято на улице Мира. Мнения горожан разделились, некоторые испугались. «Ужас», — написала Надежда Богдзевич. «Что творится, боже», — поделилась Анна Семенова. Владимир Головенко предположил, что пилот выполнял трюки из-за скуки. «Все хорошо! Все живы здоровы, технические неполадки. Пилоты профессионалы посадили удачно», — сообщил пользователь с ником Serzh Zhiyanov. Выяснить, кому принадлежит вертолет, на момент публикации новости не удалось. В ГУ МЧС России по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в ХМАО. Он считается одним из самых больших самолетов в мире.