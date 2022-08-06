06 августа 2022
05 августа 2022

В ХМАО для тушения пожаров прибыл самый большой самолет в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
Ил-76 считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров Фото:
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Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в ХМАО. Он считается одним из самых больших самолетов в мире, сообщает департамент природных ресурсов ХМАО в telegram-канале.

«Сегодня в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров», — сообщают в соцсети.

7 августа в ХМАО действует 67 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем составила 84 тыс. га, из них локализовано 19 очагов на площади 29 тыс. га.

В тушении принимают участие 1226 человек. Работают 12 самолетов АН-2 и А-22 и семь вертолетов, а также прибывший самолет-амфибия Бе-200.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО прибыл самолет Бе-200 МЧС. В регионе наращивается группировка парашютистов-десантников.

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Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в ХМАО. Он считается одним из самых больших самолетов в мире, сообщает департамент природных ресурсов ХМАО в telegram-канале. «Сегодня в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров», — сообщают в соцсети. 7 августа в ХМАО действует 67 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем составила 84 тыс. га, из них локализовано 19 очагов на площади 29 тыс. га. В тушении принимают участие 1226 человек. Работают 12 самолетов АН-2 и А-22 и семь вертолетов, а также прибывший самолет-амфибия Бе-200. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО прибыл самолет Бе-200 МЧС. В регионе наращивается группировка парашютистов-десантников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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