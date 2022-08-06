В ХМАО для тушения пожаров прибыл самый большой самолет в мире

07 августа 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Ил-76 считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в ХМАО. Он считается одним из самых больших самолетов в мире, сообщает департамент природных ресурсов ХМАО в telegram-канале. «Сегодня в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров», — сообщают в соцсети. 7 августа в ХМАО действует 67 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем составила 84 тыс. га, из них локализовано 19 очагов на площади 29 тыс. га. В тушении принимают участие 1226 человек. Работают 12 самолетов АН-2 и А-22 и семь вертолетов, а также прибывший самолет-амфибия Бе-200. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО прибыл самолет Бе-200 МЧС. В регионе наращивается группировка парашютистов-десантников.

Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с природными пожарами в ХМАО. Он считается одним из самых больших самолетов в мире, сообщает департамент природных ресурсов ХМАО в telegram-канале. «Сегодня в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров», — сообщают в соцсети. 7 августа в ХМАО действует 67 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем составила 84 тыс. га, из них локализовано 19 очагов на площади 29 тыс. га. В тушении принимают участие 1226 человек. Работают 12 самолетов АН-2 и А-22 и семь вертолетов, а также прибывший самолет-амфибия Бе-200. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО прибыл самолет Бе-200 МЧС. В регионе наращивается группировка парашютистов-десантников.