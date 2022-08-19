Текслер принимает участие в забеге впервые Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пробежал дистанцию на марафоне, который проходит в субботу в селе Париж Нагайбакского района. Своими впечатлениями от спортивного праздника глава региона поделился в соцсетях.

«Всем привет из нашего Парижа! В этом году селу Париж Нагайбаксого района исполняется 180 лет. Проводит уже шестой по счету парижский марафон, пробежали первую дистанцию», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Он пожелал всем участникам «легких ног и отличного настроения». В забеге принимают участие и другие випы Челябинской области, например, мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он стартовал вместе с Алексеем Текслером.

Парижский полумарафон в 2022 году стартует от местной Эйфелевой башни. В нем участвуют порядка 2 тысяч человек: любители бега, профессиональные спортсмены и титулованные атлеты. Участники посоревнуются на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км. В рамках мероприятия пройдут детские забеги на 150 метров и 1 км, велозаезд на 10 км и скандинавская ходьба на 5 км.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердников (в белом) Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU