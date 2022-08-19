Фотографиями улова местные жители похвастались в соцсетях Фото: Евгений Архипов © URA.RU

Тюменские рыбаки в реке Иртыш поймали гигантских щук. Фотографиями улова местные жители похвастались в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пятидневная поездка на Иртыш получилась очень насыщенной. <…> Было поймано несколько щучек 1-2 кг в коряжнике, судачок, но самое интересное, как всегда, под конец. Во время дождя была поймана 7 100 граммов, и на следующий день перед отъездом была поставила жирная точка на 9 600 граммов, но все веселье еще впереди», — написал Петр Иванов в группе «Рыбалка в Тюменской области».

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал огромного карпа, весом более 10 килограммов. Название водоема, где водится такая рыба, тюменец оставил в секрете.