19 августа 2022
18 августа 2022

Рыбаки из Тюмени поймали гигантских щук. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чебаркуль. Челябинская область , природа, рыбак, рыбалка, озеро, сумерки, отдых на природе, лето
Фотографиями улова местные жители похвастались в соцсетях Фото:

Тюменские рыбаки в реке Иртыш поймали гигантских щук. Фотографиями улова местные жители похвастались в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пятидневная поездка на Иртыш получилась очень насыщенной. <…> Было поймано несколько щучек 1-2 кг в коряжнике, судачок, но самое интересное, как всегда, под конец. Во время дождя была поймана 7 100 граммов, и на следующий день перед отъездом была поставила жирная точка на 9 600 граммов, но все веселье еще впереди», — написал Петр Иванов в группе «Рыбалка в Тюменской области».

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал огромного карпа, весом более 10 килограммов. Название водоема, где водится такая рыба, тюменец оставил в секрете.

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Тюменские рыбаки в реке Иртыш поймали гигантских щук. Фотографиями улова местные жители похвастались в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Пятидневная поездка на Иртыш получилась очень насыщенной. <…> Было поймано несколько щучек 1-2 кг в коряжнике, судачок, но самое интересное, как всегда, под конец. Во время дождя была поймана 7 100 граммов, и на следующий день перед отъездом была поставила жирная точка на 9 600 граммов, но все веселье еще впереди», — написал Петр Иванов в группе «Рыбалка в Тюменской области». Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал огромного карпа, весом более 10 килограммов. Название водоема, где водится такая рыба, тюменец оставил в секрете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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