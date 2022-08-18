18 августа 2022
17 августа 2022

Тюменец поймал огромного карпа на секретном водоеме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, рыбак, хобби, увлечение, досуг, отдых, рыбалка
Название места, где водятся огромные карпы, мужчина раскрывать не стал Фото:

Житель Тюмени добыл на рыбалке огромного карпа, вес которого превысил 10 килограммов. Фотографиями улова мужчина поделился в социальной сети «ВКонтакте». Однако название водоема, где водится такая рыба, тюменец оставил в секрете.

«Выехали с другом на незнакомый водоем, половить карася с линем. Наткнулись на карпа. Один 10 020 грамм, второй — 3 380», — написал в группе «Рыбалка в Тюменской области» Размик Микоян.

Свой рассказ он подкрепил снимками. На них можно увидеть внушительных размеров карпов. В комментариях коллеги по хобби попытались узнать, где удалось добыть таких рыб, однако мужчина название водоема раскрывать не стал.

Ранее URA.RU писало, что тюменца, поймавшего огромную щуку в ХМАО, обозвали маньяком. Все из-за способа, которым мужчина держит трофей на фото — запустив пальцы рыбе в глаза.

Фото:
Фото:

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Житель Тюмени добыл на рыбалке огромного карпа, вес которого превысил 10 килограммов. Фотографиями улова мужчина поделился в социальной сети «ВКонтакте». Однако название водоема, где водится такая рыба, тюменец оставил в секрете. «Выехали с другом на незнакомый водоем, половить карася с линем. Наткнулись на карпа. Один 10 020 грамм, второй — 3 380», — написал в группе «Рыбалка в Тюменской области» Размик Микоян. Свой рассказ он подкрепил снимками. На них можно увидеть внушительных размеров карпов. В комментариях коллеги по хобби попытались узнать, где удалось добыть таких рыб, однако мужчина название водоема раскрывать не стал. Ранее URA.RU писало, что тюменца, поймавшего огромную щуку в ХМАО, обозвали маньяком. Все из-за способа, которым мужчина держит трофей на фото — запустив пальцы рыбе в глаза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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