Житель Тюмени добыл на рыбалке огромного карпа, вес которого превысил 10 килограммов. Фотографиями улова мужчина поделился в социальной сети «ВКонтакте». Однако название водоема, где водится такая рыба, тюменец оставил в секрете.
«Выехали с другом на незнакомый водоем, половить карася с линем. Наткнулись на карпа. Один 10 020 грамм, второй — 3 380», — написал в группе «Рыбалка в Тюменской области» Размик Микоян.
Свой рассказ он подкрепил снимками. На них можно увидеть внушительных размеров карпов. В комментариях коллеги по хобби попытались узнать, где удалось добыть таких рыб, однако мужчина название водоема раскрывать не стал.
Ранее URA.RU писало, что тюменца, поймавшего огромную щуку в ХМАО, обозвали маньяком. Все из-за способа, которым мужчина держит трофей на фото — запустив пальцы рыбе в глаза.
Фото: Размик Микоян, «ВКонтакте»
Фото: Размик Микоян, «ВКонтакте»
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Житель Тюмени добыл на рыбалке огромного карпа, вес которого превысил 10 килограммов. Фотографиями улова мужчина поделился в социальной сети «ВКонтакте». Однако название водоема, где водится такая рыба, тюменец оставил в секрете. «Выехали с другом на незнакомый водоем, половить карася с линем. Наткнулись на карпа. Один 10 020 грамм, второй — 3 380», — написал в группе «Рыбалка в Тюменской области» Размик Микоян. Свой рассказ он подкрепил снимками. На них можно увидеть внушительных размеров карпов. В комментариях коллеги по хобби попытались узнать, где удалось добыть таких рыб, однако мужчина название водоема раскрывать не стал. Ранее URA.RU писало, что тюменца, поймавшего огромную щуку в ХМАО, обозвали маньяком. Все из-за способа, которым мужчина держит трофей на фото — запустив пальцы рыбе в глаза.